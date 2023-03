A due mesi dalla scomparsa di Gina Lollobrigida l’assistente Andrea Piazzolla è tornato a parlare dei soldi che gli avrebbe regalato la diva.

Gina Lollobrigida non aveva fatto segreto di considerare Andrea Piazzolla come un figlio e lui stesso, in un’intervista a Gente, ha confessato che la diva italiana gli avrebbe regalo una cifra pari a circa 600mila euro. Piazzolla è anche tornato a scagliare una frecciatina contro Milko Skofic, il figlio dell’attrice con cui non avrebbe mai avuto un buon rapporto.

“Gina ha voluto farmi dei regali e li ha fatti, è vero. Parliamo di una Ferrari, una moto Ducati e una Ford. La Ferrari e la Ford le ho rivendute, rispettivamente, vado a memoria, per 225 mila e 90 mila euro. In più c’è stato un bonifico dal conto di Gina a favore dei miei genitori, di 271 mila euro, per estinguere il mutuo della casa. In totale parliamo di circa seicentomila euro“, ha confessato al settimanale.

Andrea Piazzolla Gina Lollobrigida

Andrea Piazzolla: i soldi di Gina Lollobrigida

Andrea Piazzolla ha svelato che alcuni dei regali fatti per lui da Gina Lollobrigida sarebbero state auto di lusso che poi lui avrebbe rivenduto. L’attrice avrebbe inoltre estinto il mutuo dei suoi genitori e si sarebbe sempre occupata di lui come se fosse un figlio. Proprio per questo Piazzolla ha confessato di non aver avuto un buon rapporto con Milko Skofic, il figlio dell’attrice che, a suo dire, non si sarebbe mai preso cura di lei.

“In due parole: sangue freddo. Non ho mai visto da parte sua una manifestazione di amore e dolcezza nei confronti della sua mamma”, ha dichiarato a Gente l’ex assistente. Il figlio di Gina Lollobrigida tornerà a replicare alle sue parole?

