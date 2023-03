Alex Nuccetelli è tornato a parlare della nuova vita di Francesco Totti dopo il suo addio alla moglie Ilary Blasi.

Nei mesi scorsi Francesco Totti si è trasferito in un nuovo lussuoso appartamento insieme alla sua compagna, Noemi Bocchi, ma l’amico Alex Nuccetelli ha confessato che “l’espatrio” dell’ex calciatore a Roma Nord potrebbe non durare ancora per molto. Totti infatti sarebbe intenzionato a tornare all’Eur, quartiere in cui ha vissuto con l’ex moglie Ilary Blasi e dove tuttora risiedono i suoi tre figli.

“La casa dove vive con Noemi è bellissima ma non so quanto rimarranno. Francesco ha un altro progetto: vorrebbe prendere un altro appartamento non distante da dove stava prima, all’Eur. Deve trovare gli spazi necessari perché ora sono tanti. Tre figli lui e due lei, che oltretutto vanno molto d’accordo”, ha dichiarato a Novella 2000 Nuccetelli.

Francesco Totti

Francesco Totti: le parole di Nuccetelli sul trasloco

Tutto procederebbe per il meglio tra Francesco Totti e Noemi Bocchi, che stanno costruendo il loro nido d’amore e che, secondo Alex Nuccetelli, sarebbero alla ricerca di un’altra casa dotata di tutti i comfort e che possa ospitare serenamente anche i loro rispettivi figli. L’ex calciatore al momento non ha confermato né smentito la questione e, del resto, dopo l’addio a Ilary Blasi ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua storia con Noemi.

Di recente la flower designer ha dovuto sottoporsi a un delicato intervento per la diastasi addominale e l’ex calciatore le ha mostrato pubblicamente tutto il suo sostegno.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG