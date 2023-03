Serena Grandi ha confessato alcuni retroscena scottanti sulla sua vita privata e sulle sue numerose liaison.

A Un Giorno da Pecora, in occasione del suo 65esimo compleanno, Serena Grandi ha svelato alcuni retroscena sulla sua vita privata, a partire dalle sue liaison con alcuni degli uomini più famosi del mondo dello spettacolo. “Magari si seccherà ma nel mio cuore è rimasto Adriano Panatta – ha rivelato – Quando l’ho conosciuto io aveva 30 anni, era un figo pazzesco”, ha confessato l’attrice, che a seguire ha fatto alcune rivelazioni anche sul conto di Gianni Agnelli e Silvio Berlusconi.

Serena Grandi

Serena Grandi: le relazioni sentimentali

A Un giorno da Pecora Serena Grandi ha confessato di aver avuto oltre 100 partner nell’arco della sua vita e ha ironizzato sulla questione affermando: “Si, se guardo il mio database è così”. L’attrice ha svelato che, nonostante tra questi vi siano stati numerosi personaggi del mondo dello spettacolo, non vi sarebbe stati gli imprenditori Gianni Agnelli e Silvio Berlusconi.

“Agnelli era giovane ma per lui sarei stata una delle tante. Io non sono una delle tante, nemmeno per Agnelli”, ha dichiarato l’attrice, mentre su Silvio Berlusconi ha affermato: “Non credo gli piacessi, forse ne aveva altre, fatto sta con me non ci ha mai provato. Ai tempi ero sposata e un uomo serio non ci prova in questi casi”, ha ammesso. L’attrice ha confessato di aver avuto anche una liaison con l’ex calciatore Giorgio Chinaglia.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG