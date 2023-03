Teresa Cilia, celebre ex volto di Uomini e Donne, ha raccontato via social il dramma che le ha impedito di diventare madre.

Teresa Cilia è stata una delle protagoniste più amate di Uomini e donne e purtroppo, dopo la sua esperienza nel programma, lei stessa ha confessato di aver dovuto combattere contro un tumore all’utero che le ha causato alcune gravi conseguenze, come l’impossibilità di avere figli.

“Avevo 24 anni quando ho scoperto di avere questo tumore. Ho dovuto tirar fuori una grande forza per affrontare questa situazione. Purtroppo, però questo tumore mi ha tolto la possibilità di essere mamma”, ha confessato Teresa via social commuovendo i suoi fan.

Uomini e donne: il dramma di Teresa Cilia

Teresa Cilia è riuscita a vincere la sua battaglia contro il tumore e, nonostante la malattia le abbia tolto la possibilità di avere un figlio, attraverso i social lei stessa ha confessato di non essersi lasciata abbattere. “Questa malattia mi ha lasciato un segno. Ma non fa nulla… La vita deve andare avanti. Dentro di me oggi ho un uragano però rido sempre”, ha confessato Teresa, che ha anche ammesso che per lei si possa essere madri in molti modi. In tanti tra i fan sui social le hanno espresso il loro supporto e il loro calore e i fan sono rimasti particolarmente colpiti dalla sua dolorosa storia.

