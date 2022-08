Giulia De Lellis ha preso le difese della collega Chiara Nasti, bersagliata dagli haters a causa della sua gravidanza.

Da mesi Chiara Nasti è al centro di accese critiche per via di alcune delle sue dichiarazioni in merito alla sua prima gravidanza (l’influencer aspetta un figlio insieme al calciatore Mattia Zaccagni). In queste ore la collega influencer Giulia De Lellis è inaspettatamente intervenuta sui social per prendere le sue difese:

“Ao, ma la finite di rompere le pa*** a questa ragazza? Da quando è rimasta incinta tutti si permettono di vomitarle addosso la qualunque. MA COME VI PERMETTETE? Si sta facendo la sua vita, la sua famiglia senza infastidire il prossimo, senza cattiveria o altro…”, ha tuonato nelle sue stories, e ancora: “Può piacere o no, ma questo non vi dà il diritto di insultare lei in questo modo, tantomeno suo figlio che non è ancora nato! Mi chiedo che problemi avete…Pensate a migliore i vostri giorni che tanto i suoi non li peggiorate di certo. Ma fa schifo leggervi, fate schifo come vivete, come parlate…Vergognatevi”.

Giulia De Lellis ha preso le difese della collega Chiara Nasti, che da mesi è bersaglio degli haters e degli utenti sui social per via di alcune delle sue dichiarazioni sulla gravidanza. Tra le varie cose Chiara Nasti è finita nell’occhio del ciclone per aver organizzato il suo Gender reveal party allo stadio Olimpico e per aver affermato che le donne in gravidanza sarebbero “svaccate” per via dei chili in eccesso. Contro di lei si sono scagliati anche alcuni volti del mondo social, come Paola Turani e Francesca Barra, ma l’influencer si è sempre difesa dalle polemiche.

