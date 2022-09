Samuel Peron ha confessato di aver avuto il tempo di dire a sua madre che sarebbe diventata nonna prima che lei morisse.

Negli ultimi mesi Samuel Peron ha dovuto fare i conti con la tragica e dolorosa scomparsa di sua madre Gianna. A Oggi è un altro giorno il ballerino ha confessato che insieme alla sua compagna, Tania Bambaci, si sarebbe recato al capezzale della madre in ospedale e lì le avrebbero annunciato di essere in attesa del loro primo figlio.

“Se n’è andata con la felicità di essere diventata nonna, perché lei per una vita mi diceva ‘Mi farai diventar nonna’ e alla fine sono riuscita a realizzare questo suo sogno”, ha confessato il ballerino commuovendo il pubblico del programma tv.

Samuel Peron: il ricordo della mamma

Samuel Peron sta per diventare padre per la prima volta ma, questa notizia emozionante, è stata accompagnata per il ballerino da momenti di enorme dolore per via della scomparsa di sua madre. Lui e la fidanzata Tania Bambaci hanno fatto giusto in tempo a svelare alla donna che sarebbe diventata nonna del suo primo nipotino (Leonardo, il cui arrivo è atteso nelle prossime settimane). Purtroppo lei non ha vissuto abbastanza per poterlo conoscere e realizzare così il suo grande sogno.

“Nel momento in cui mia madre stava in grosse difficoltà in ospedale, siam saliti e ha avuto modo di toccare il pancino ed esserne consapevole”, ha confessato Samuel Peron che oggi, accanto alla sua compagna, sta per realizzare il sogno di diventare padre per la prima volta.

