La compagna di Lanzo Buzzanca, Francesca Della Valle, non ha preso parte alle esequie dell’artista a Roma.

Lando Buzzanca è scomparso lo scorso 18 dicembre e la compagna dell’attore, Francesca Della Valle, ha deciso di non partecipare ai funerali che si sono svolti alla Chiesa degli artisti in Piazza del Popolo a Roma. Attraverso i social la donna ha manifestato la sua amarezza per la tragica morte dell’artista e ha scritto in uno sfogo condiviso su Facebook:

“Ho preferito non partecipare al “funerale dell’ipocrisia”. Il mio amato Lando non avrebbe gradito (…) Chi avrebbe potuto salvare Lando, non è intervenuto. Bisogna amare da vivi, non fingere dopo la morte. Ora si che si apre il sipario della verità (…) Mi scuso con le Tv e con la Stampa che mi ha cercato ma ho preferito rimandare ogni mia dichiarazione perché il dolore è immenso, mi spezza la voce. La ricerca della #giustizia sarà la mia forza. Per sempre, amor mio Lando Buzzanca”.

Lando Buzzanca

Lando Buzzanca: la compagna assente al funerale

Alla chiesa degli artisti di Roma si sono svolti i funerali di Lando Buzzanca, il celebre attore la cui ultima parte di vita era stata segnata da numerosi ricoveri e polemiche familiari. La compagna di Buzzanca, Francesca Della Valle, ha sostenuto che l’attore si sarebbe potuto salvare e che chi di dovere lo avrebbe abbandonato senza prendersi cura di lui nel momento del bisogno.

La donna ha affermato che cercherà di ottenere verità e giustizia per il suo compagno e ha precisato con un duro sfogo via social di non aver voluto prendere parte a quelli che lei stessa ha definito i funerali “dell’ipocrisia”. In queste ore in tanti, via social, le hanno espresso le loro condoglianze e si chiedono se la questione avrà ulteriori sviluppi.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG