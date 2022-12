Tommaso Stanzani ha spiegato il motivo del suo allontanamento dai social che molti attribuiscono alla rottura con Zorzi.

La rottura tra Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi è stata molto chiacchierata sui social, sopratutto dopo che i fan hanno notato come Zorzi abbia ricominciato senza troppi problemi la vita da single. Stanzani, invece, è ben più calmo, tanto da essersi allontanato per un periodo dai social. I fan si sono domandati il motivo di tale silenzio, ma il ballerino ha rivelato che non c’entra con la sua passata relazione.

Tommaso Stanzani: il motivo del silenzio sui social

In un’intervista a SuperGuida Tv, Tommaso Stanzani ha rivelato il suo stato d’animo in seguito al programma di Amici. Sembrerebbe infatti che il motivo del suo silenzio sia da trovare nel rapporto con i suoi fan dopo l’eliminazione dal programma.

Il ballerino commenta così: “Quando sono uscito da Amici ero abbastanza benvoluto dal pubblico. Non ho capito poi cosa sia successo ma dopo qualcosa è cambiato. Ho iniziato a ricevere critiche anche molto forti che hanno riguardato non solo me ma anche la mia famiglia. Per questo motivo ho deciso di prendere le distanze dai social. Mi sono reso conto che quella non era la vita reale e siccome sono una persona molto sensibile alcune parole mi hanno fatto male”

Ecco quindi spiegato il motivo del suo silenzio, non c’entra la rottura con l’influencer Zorzi. Stanzani ha deciso di prendersi una pausa social per le critiche che stavano diventando insopportabili, addirittura rivolte alla famiglia. Oggi, spiega, sta imparando piano piano a riderci su, ma per il ballerino non è stato un periodo facile.

