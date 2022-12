Beatrice Quinta ha mostrato sui social il suo nuovo tatuaggio: il nome di Dargen D’amico, come aveva promesso finito il programma.

Lo aveva promesso e ha mantenuto la parola. Beatrice Quinta, ex concorrente di X Factor 2022, si è tatuata il nome di Dargen D’amico sulla pelle, il suo giudice all’interno del programma. La cantante ha pubblicato su Twitter la foto del tatuaggio accompagnata dal commento: “Popolo di twitter io mantengo sempre le promesse”.

Beatrice Quinta: il tatuaggio per Dargen

La cantante arrivata seconda all’ultima edizione di X Factor ha rivelato con una foto su Twitter di essersi tatuata il nome del suo giudice. Dargen sotto all’ascella destra e D’amico sotto quella sinistra. Sul rapporto con il suo giudice la cantante ha detto a Cosmopolitan: ”Per me Dargen D’Amico è stato fondamentale, lui è andato a pescare la vera Bea, mi ha capita e guidato. Io sono sempre la stessa e faccio le stesse cose. Scrivo musica e la canto. L’unica differenza è che adesso intorno a me c’è più attenzione e ci sono più persone che lo vedono. Ma sono sempre io, in pigiama a casa che scrivo”.

Popolo di twitter io mantengo sempre le promesse pic.twitter.com/uQxzFzv1lW — Beatrice Quinta (@BeatriceQuinta) December 19, 2022

Il commento sul rapporto con Rkomi

La cantante, sempre su Cosmopolitan, ha anche commentato il suo rapporto con il giudice Rkomi, che durante il programma aveva fatto molto chiacchierare: “Ecco, sono contenta di poter chiarire. La mia frase è stata fraintesa. Ci tenevo semplicemente a dire che voglio essere considerata per la mia musica e non per le mie eventuali relazioni. Mirko con me è sempre stato molto rispettoso. È una persona bellissima. Come ha detto lui di recente le relazioni hanno mille sfumature e parlandone si rovina la poesia”.

