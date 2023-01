Jolanda Renga, figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, ha svelato pubblicamente di essere felicemente fidanzata.

Jolanda Renga, figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, ha svelato pubblicamente di essere fidanzata con un ragazzo poco più grande di lei. A Verissimo la ragazza ha confessato: “È arrivato da pochissimo, come tutte le cose belle. Quando non lo cercavo è arrivato. Per me è perfetto, una delle persone migliori che conosco. Stare vicino a me non è sempre facile, lui non ha mai esitato”. Al momento non è nota l’identità del suo fidanzato.

Jolanda Renga: il fidanzato

La figlia di Francesco Renga e Ambra Angiolini, più volte balzata agli onori delle cronache social per via della sua grande maturità e saggezza, ha annunciato di essere fidanzata. Al momento Jolanda non ha svelato l’identità del suo ragazzo e in tanti tra i suoi fan dei social sono impazienti di saperne di più.

A Verissimo Jolanda ha parlato anche del suo rapporto con gli haters e di quanto l’abbia fatta soffrire in passato l’essere paragonata a sua madre Ambra Angiolini. “Ero giù, mi chiedevo come fare… Era una ferita che avevo già quella che mi dicevano di essere più brutta di mamma, altrimenti mi sarebbe scivolata addosso”, ha confessato Jolanda, che più volte è balzata agli onori delle cronache per i suoi videomessaggi sui social.

