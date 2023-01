Ospite a Verissimo Romina Pierdomenico si è confessata a cuore aperto difendendo la sua storia d’amore con Ezio Greggio.

Romina Pierdomenico e Ezio Greggio sono più uniti ed innamorati che mai e per la prima volta la giovane modella (che ha 30 anni) ha parlato della loro storia d’amore, difendendola nonostante le tante polemiche pe via della loro differenza d’età.

“A volte lui ha uno spirito giovanile più di me. Sa tirarmi su ogni volta in cui mi butto giù, come capita spesso a noi donne. Peraltro la differenza d’età non mi ha mai preoccupata, poiché mi sono sempre piaciute persone più grandi di me. Certo poi ammetto che ha tanti anni in più e mi faccio domande… Ma il suo spirito mi ha rapita, mi ha fatta innamorare. E a chi diceva che saremmo durati un mese, eccoci dopo 4 anni e mezzo”, ha confessato.

Ezio Greggio

Romina Pierdomenico: l’amore per Ezio Greggio

Romina Pierdomenico è tornata a difendere il suo amore verso il conduttore Ezio Greggio, a cui è legata da ben 4 anni e mezzo.

Di recente lo stesso celebre volto di Striscia la Notizia ha sostenuto la modella per via delle critiche giunte a un servizio a loro dedicato e anche lui ha ribadito che la differenza d’età non abbia rappresentato per loro un problema.

“Le ho detto che se un mattino mi sveglio e non la riconosco lei ha il diritto di far finta di niente e andarsene”, ha ironizzato il conduttore, e ancora: “La corteggio tutt’ora, anche perché c’è una grossa differenza d’età e mi devo dare da fare”. La storia tra i due è destinata a durare? In tanti sui social hanno scagliato frecciatine e insulti contro la coppia di vip proprio a causa della loro differenza d’età.

