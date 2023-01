Ancora una volta Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, ha replicato contro gli haters che lo hanno preso di mira sui social.

Federico Fashion Style, che di recente ha fatto coming out in diretta tv, è stato accusato dai leoni da tastiera di trascurare il suo vero lavoro per apparire di più in tv e alla questione lui stesso ha replicato tuonando via social: “Il mio lavoro è la mia gioia! Prima di giudicare mettetevi una mano sulla coscienza perché io lavoro sette giorni su sette magari voi che criticate siete seduti comodi sul letto a sparare caz****. Andate a lavorare anche voi e poi vedrete come non avrete più il tempo di pensare agli altri”.

Federico Fashion Style replica agli haters

Ancora una volta Federico Fashion Style è stato preso di mira dagli haters via social e lui stesso ha replicato con uno sfogo al vetriolo. L’hair stylist dei vip in particolare è stata accusato di trascurare il suo lavoro nei salotti di bellezza per dedicarsi alla tv, e sulla questione lui stesso ha voluto mettere a tacere i leoni da tastiera.

Di recente Federico Fashion Style è stato ospite a Verissimo, dove ha gettato pesanti accuse contro la sua ex (Letizia Porcu) e ha fatto coming out (nonostante da tempo molti fossero ormai convinti della vera natura del suo orientamento).

