Andrea Piazzolla, ex assistente della Lollobrigida, è finito a giudizio per non aver versato gli alimenti al suo primo figlio, nato nel 2009.

Andrea Piazzolla ha avuto un figlio insieme a una donna di nome Sara Urriero. I due si sarebbero separati prima della nascita del piccolo (avvenuta nel 2009) e a seguire la donna avrebbe ingaggiato una dura battaglia legale per far sì che il bambino venisse riconosciuto dal padre e che lui le versasse gli alimenti previsti per legge.

A quanto pare però Piazzolla, ex assistente di Gina Lollobrigida, non avrebbe mai versato un soldo alla madre di suo figlio e si sarebbe dichiarato indigente. Il processo diventerà materia civile e Piazzolla è chiamato a rispondere della questione. Nei giorni scorsi è emerso che l’ex assistente riceverà metà del patrimonio di Gina Lollobrigida come sua eredità.

Gina Lollobrigida

Andrea Piazzolla: gli assegni di mantenimento al figlio

Per anni Andrea Piazzolla ha vissuto in casa con Gina Lollobrigida e ha stretto con lei un rapporto – a suo dire – simbiotico, e infatti l’attrice avrebbe deciso di lasciargli metà del suo ingente patrimonio (che Piazzolla ha annunciato di voler versare in un trust, senza incassare un centesimo).

Nelle ultime ore sono emersi particolari alquanto controversi sulla vita dell’uomo che, prima d’incontrare la Lollobrida, avrebbe avuto un figlio che si sarebbe rifiutato di riconoscere e a cui, a seguire, non avrebbe mai versato gli alimenti, arrivando persino ad affermare di essere indigente. La questione verrà affrontata nelle sedi competenti e per il momento Piazzolla non ha ancora rotto pubblicamente il silenzio in merito alla vicenda.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG