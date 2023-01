Dopo quanto affermato dalla madre di Luca Onestini contro Nikita Pelizon i genitori dell’influencer si sono scagliati contro il GF Vip.

In queste ore i genitori di Nikita Pelizon hanno affidato ai social un post fiume in difesa della loro figlia, presa di mira dalla madre di Luca Onestini durante la sua ospitata all’interno del programma. I due hanno chiesto agli autori del GF Vip di prendere provvedimenti per quella che secondo loro non sarebbe stata un’offesa non soltanto verso la figlia, ma anche verso le altre donne.

“La Signora Carla, in diretta nazionale e in prima serata, si è permessa di rivolgersi così a nostra figlia: “Ti saresti meritata un Antonino, che ti portasse sotto le coperte e ti scaricasse il giorno dopo”. Tali parole, sono un’offesa per tutte le donne, non solo per Nikita. Noi siamo rimasti allibiti, tanto quanto Sonia Bruganelli, che è prontamente intervenuta”, hanno scritto via social.

Nikita Pelizon: i genitori contro la madre di Onestini

Al GF Vip sono volati stracci tra la madre e il padre di Nikita Pelizon e la mamma di Luca Onestini, che al reality show si è scagliata con toni aspri contro la giovane influencer, colpevole secondo lei di essere una stratega.

“Si è permessa più volte di umiliare Nikita, prendendola in giro per il suo modo di parlare, imitandola e scimmiottandola, allo scopo di ferirla e sminuirla”, hanno tuonato i genitori di Nikita, che hanno chiesto al reality show di prendere quanto prima dei provvedimenti (non si sa ancora se conto il figlio della diretta interessata, Luca Onestini). Al momento sulla questione non è dato sapere di più e i fan del programma sono in trepidante attesa di conoscere ulteriori dettagli sulla vicenda, che sicuramente verrà affrontata nel corso della prossima diretta.

