Secondo i rumor in circolazione Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso starebbero vivendo una crisi insanabile che li avrebbe condotti all’addio.

Amore al capolinea per Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso: secondo indiscrezioni l’ex Miss e l’ex calciatore, che da settimane non si mostrerebbero insieme via social, avrebbero deciso di dirsi addio. La crisi tra i due andrebbe ormai avanti da tempo ma, al momento, nessuno dei due ha annunciato ufficialmente la separazione.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso in crisi

Dopo un periodo d’allontanamento vissuto mentre Manila Nazzaro era concorrente del GF Vip, l’ex Miss e Lorenzo Amoruso si erano riavvicinati e sembravano pronti a cercare un nuovo equilibrio. La coppia alcuni anni fa ha perso il figlio di cui era in attesa e in tanti, via social, avevano manifestato il loro affetto e la loro solidarietà ai due. La coppia al momento non ha confermato né smentito le voci che la vorrebbero in crisi ma in tanti, sui social, non hanno potuto fare a meno di notare che l’ultima loro foto insieme risale ormai a dicembre (i due hanno trascorso insieme i festeggiamenti per il Capodanno). Ora che l’indiscrezione si è diffusa a macchia d’olio in rete i due romperanno il silenzio in merito alla vicenda?

