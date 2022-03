Durante la diretta della notte degli Oscar l’attore Will Smith ha dato un pugno in pieno volto a Chris Rock.

Will Smith non ha gradito una battuta fatta da Chris Rock sul conto di sua moglie, Jada Pinkett, e per questo è salito sul palco e ha colpito in pieno volto il conduttore. In seguito l’attore ha chiesto scusa per il suo gesto e Chris Rock ha fatto sapere di non voler sporgere denuncia. A quanto pare il conduttore ha fatto dell’ironia sull’alopecia che ha colpito Jada Pinkett, moglie del celebre attore.

“Ti prepari per Soldato Jane 2?”, ha dichiarato Chris Rock rivolgendosi alla Pinkett e facendo riferimento al celebre look sfoggiato da Demi Moore nel film. Smith è salito sul palco e gli ha assestato un pugno in pieno volto affermando: “Tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua f**tuta bocca”.

Ci sono stati attimi di vera tensione alla notte degli Oscar e la polizia di Los Angeles ha fatto sapere che avrebbe aperto un’inchiesta sulla vicenda. Chris Rock nel frattempo ha fatto sapere di non voler sporgere denuncia, mentre Will Smith – apparso più tardi sul palco – ha chiesto scusa per il suo comportamento:

“Vorrei scusarmi con l’Academy e gli altri membri candidati. Questo è un momento bellissimo e non sto piangendo perché ho vinto un Oscar ma perché è possibile fare luce sugli altri e tutto il cast del film. L’arte imita la vita e io mi sto comportando come un papà pazzo (…) l’amore ti fa fare cose pazze”, ha dichiarato l’attore.

