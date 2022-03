Will Smith ha rotto il silenzio sulla sua unione con Jada Pinkett e ha svelato che, pur credendo nel poliamore, i due non sarebbero mai stati infedeli.

Da oltre 25 anni Will Smith e Jada Pinkett rappresentano una delle coppie d’oro dello show business e, intervistato a Sunday Morning, il celebre attore ha svelato quale sarebbe il segreto per la loro felice unione:

“Non c’è mai stata infedeltà nel nostro matrimonio, mai. Jada ed io parliamo di tutto, non ci siamo mai sorpresi a vicenda con niente”, ha dichiarato l’attore, che qualche anno fa ha svelato che lui e sua moglie sarebbero favorevoli al poliamore: “Le esperienze, le libertà che ci siamo dati l’un l’altro e il sostegno incondizionato per me sono la più alta definizione di amore”, ha precisato.

Will Smith: il matrimonio con Jada Pinkett

Pur essendo una delle coppie d’oro di Hollywood, Will Smith e Jada Pinkett hanno deciso di essere una coppia non convenzionale: i due sono più uniti che mai ma, nel corso della loro unione, hanno vissuto anche altre liaison sentimentali. Sulla vicenda si è confessato lo stesso attore che ha svelato anche come questo abbia arricchito il suo matrimonio con la moglie e madre dei suoi due figli, Jaden e Willow.

“All’inizio pensavo fosse una cosa orribile avere questi pensieri, poi ho ripulito la mente e ho capito che era giusto essere me stesso. Non mi rendeva una persona cattiva pensare che Halle fosse bellissima, anche se sono sposato”, ha confessato Will Smith.

