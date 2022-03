Eugenia Dubinova è una giovane modella Ucraina che ha deciso di restare nel suo paese nonostante l’invasione dell’esercito russo.

Eugenia Dubinova è una giovane top model Ucraina che, dopo aver preso parte alla Fashion Week di New York, è rientrata a Kiev dalla sua famiglia e oggi vive in un rifugio antiaereo. Con una commovente lettera condivisa da Vogue, la modella ha raccontato i motivi della sua decisione: “Sono nata e cresciuta a Kiev e vivo ancora qui. Ho iniziato a fare la modella a 16 anni. Lavorando nella moda, voglio che la gente sappia cosa sta succedendo in Ucraina. Come modella, mi piacerebbe vedere più fashion media e stilisti attivi in tal senso. Molte persone stanno mostrando solidarietà in tutto il mondo, ma alcuni designer non lo stanno facendo”.

Eugenia Dubinova: la decisione di restare a Kiev

Con una commovente lettera Eugenia Dubinova ha raccontato l’orrore della guerra, il coraggio della popolazione Ucraina e il desiderio di proteggere e continuare a stare nel suo paese, lo stesso in cui è cresciuta e dove aveva intenzione di mettere un giorno le sue radici. “Voglio vivere con la mia famiglia nella nostra terra. Presto finirà e potremo goderci il sole e il cielo e camminare liberi per le strade senza paura di essere uccisi”, ha scritto nella lettera pubblicata da Vogue, e ancora:

“Non so cosa accadrà domani. Forse useranno qualcosa di più aggressivo nei nostri confronti. Ma sento che abbiamo abbastanza potere da tutto il mondo, che possiamo uccidere questa aggressione. Oggi so che rimarrò fino alla fine. Questo è il mio Paese e non voglio perderlo, anche se questi sono tempi davvero difficili.” Come lei, nei giorni scorsi, numerose star di fama internazionale si sono espresse sul conflitto scoppiato in Ucraina (tra queste anche Gerard Depardieu, che si è scagliato contro Putin).

