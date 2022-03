Secondo i rumor in circolazione Meghan Markle potrebbe diventare presto mamma per la terza volta.

Terza cicogna in arrivo per Harry e Meghan Markle? Secondo un rumor riportato da DiLei (e che al momento resta senza conferma) l’ex duchessa del Sussex avrebbe deciso di equiparare la cognata Kate Middleton e avere come lei il terzo figlio. Lei e Harry sono già diventati genitori del piccolo Archie Harrison e della piccola Lilibet Diana (che, secondo indiscrezioni, non avrebbe ancora avuto modo di conoscere la sua bisnonna, la Regina Elisabetta).

Meghan Markle

Meghan Markle incinta per la terza volta?

Secondo un rumor diventato sempre più insistente, molto presto Meghan Markle potrebbe rendere padre Harry per la terza volta. I due, che da oltre un anno risiedono negli States, starebbero progettando l’arrivo di un terzo bebè, lontani da occhi indiscreti. Sulla questione al momento non vi sono conferme e per saperne di più non resta che attendere.

Lo scorso giugno la coppia ha dato il benvenuto a una bambina, la piccola Lilibet Diana, ma i due non hanno “presentato” la principessina al grande pubblico e, sembra, neanche alla Regina Elisabetta (che se la sarebbe presa per questo motivo). La coppia confermerà prima o poi la notizia della presunta terza gravidanza di Meghan? I fan non vedono l’ora di saperne di più.

