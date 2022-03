Un hacker si sarebbe impossessato dei canali social di Wanda Nara e avrebbe pubblicato alcuni stralci delle sue conversazioni private.

Wanda Nara è stata vittima dell’ennesimo attacco hacker ai suoi danni e sembra che chi è entrato nei suoi profili social abbia messo in circolazione alcuni stralci delle sue conversazioni private. A quanto pare la showgirl sarebbe stata contattata dal calciatore Ezequiel Barco, che avrebbe provato a corteggiarla senza successo.

Wanda Nara

Wanda Nara: le chat private

Su Instagram sono emersi alcuni messaggi che sarebbero stati scambiati in privato da Wanda Nara. Uno di questi (che sta facendo il giro del web) è attribuito al calciatore Ezequiel Barco, che attraverso i social avrebbe provato a corteggiare la showgirl (che, però, non ha mai risposto alle sue lusinghe). “Sei perfetta… mi tieni così!”, avrebbe scritto il calciatore. Il marito della showgirl, Mauro Icardi, commenterà la vicenda?

Dopo 8 ore in cui il suo profilo Instagram è stato in mano al presunto hacker, Wanda Nara ha rotto il silenzio tramite stories e ha specificato di non avere nulla da nascondere: “Ebbene, eccomi qui dopo una lunga notte. Hanno provato fino alle 6, 7 del mattino, a continuare a prendere il mio profilo, a un certo punto non ha funzionato più niente… Ma io non ho niente da nascondere”, ha dichiarato lei attraverso i social.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG