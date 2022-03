La Regina Elisabetta avrebbe deciso di annullare i suoi impegni ufficiali a causa di alcuni problemi di salute.

Dopo la morte del marito e la sua positività al Coronavirus, la Regina Elisabetta – secondo indiscrezioni riportate da Il Fatto Quotidiano – sarebbe fortemente indebolita. Per questo, stando a quanto rivelato da un comunicato di Buckingham Palace, l’agenda con i suoi impegni sarà “drasticamente rivisitata” e molti dei suoi appuntamenti annullati. Sempre secondo i rumor la Sovrana sarebbe costretta a muoversi in sedia a rotelle e non ammetterebbe di essere vista così in pubblico.

Regina Elisabetta

La Regina Elisabetta in sedia a rotelle

Secondo indiscrezioni le condizioni di salute della Regina Elisabetta non sarebbero delle migliori e per questo la sovrana avrebbe deciso di rinunciare a presenziare a molti degli impegni che la costringerebbero a stare troppo a lungo in piedi e in mezzo alla gente.

Al suo posto subentreranno il Principe Carlo e suo nipote William, che già in passato hanno presenziato al posto della sovrana ad alcune cerimonie pubbliche. Secondo indiscrezioni la Regina non prenderà parte neanche ai festeggiamenti per il Giubileo di Platino previsti per l’inizio di giugno (e dedicati ai 70 anni del suo regno). Al momento sulla questione non vi sono conferme, ma in tanti sperano di saperne presto di più.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG