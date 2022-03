Dopo 9 giorni in isolamento e con sintomi lievi, la Regina Elisabetta è finalmente guarita dal Coronavirus.

La Regina Elisabetta è guarita dal Coronavirus ed è tornata a presenziare a due incontri istituzionali (ma rigorosamente in video, per ragioni di sicurezza). La sovrana ha presenziato in conferenza video alla presentazione delle credenziali da parte di due ambasciatori esteri (Carles Jordana Madero e Kedella Younous Hamidi).

Regina Elisabetta

La Regina Elisabetta è guarita dal Coronavirus

La Regina Elisabetta è guarita dal Coronavirus dopo appena 9 giorni d’isolamento. Nonostante l’apprensione dei suoi sudditi, le fonti ufficiali di Buckingham Palace si erano subito sbrigare a chiarire che le condizioni della sovrana non fossero gravi e, dopo appena 9 giorni, la Regina Elisabetta sarebbe finalmente guarita dal Coronavirus. Insieme a lei erano risultati positivi anche il Principe Carlo e sua moglie Camilla, entrambi in condizioni buone e con sintomi lievi (Carlo aveva già avuto il Coronavirus nel 2020).

Per ragioni di sicurezza la sovrana si trova nel Castello di Windsor, dove ha trascorso la prima fase della pandemia in compagnia del marito, il Principe Filippo (scomparso il 9 aprile 2021 a quasi 100 anni d’età). Nonostante il lutto, la Regina è tornata ben presto a occuparsi dei suoi impegni ufficiali.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG