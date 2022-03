Rihanna non ha paura di esaltare la sua femminilità in gravidanza, e alla Paris Fashion Week si è presentata con un look da capogiro.

Rihanna è approdata alla Paris Fashion Week con un look a dir poco da capogiro: la cantante ha sfoggiato della lingerie di pizzo di Dior che lasciava intravedere il suo pancione (tra pochi giorni dovrebbe nascere il suo primo figlio). Le foto di Rihanna con il look della sfilata hanno fatto il giro del mondo e la cantante ha ottenuto il pieno di like.

Rihanna alla Paris Fashion Week

Rihanna è orgogliosa di poter sfoggiare il suo pancione, e alla Paris Fashion Week ha sfidato il freddo e si è presentata in lingerie semi trasparente. La cantante è entrata nel nono mese di gravidanza e presto lei e il fidanzato Asap Rocky avranno il loro primo figlio.

Prima d’incontrare il rapper Rihanna aveva confessato a Vanity Fair di voler avere presto un figlio suo: “Avrò dei bambini, tre o quattro, anche da sola. L’unica relazione sana è quella tra un genitore e suo figlio. E l’unica cosa di cui ha bisogno un bambino, è l’amore”, aveva ammesso la cantante, che ha preferito mantenere top secret la gravidanza fino all’ultimo mese.

