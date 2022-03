Melinda French ha rotto per la prima volta il silenzio sul suo costoso divorzio dall’imprenditore multimilionario Bill Gates.

Dopo ben 27 anni d’unione, Melinda French e Bill Gates hanno annunciato al mondo il loro addio. Per la prima volta l’ex moglie dell’imprenditore multimilionario ha rotto il silenzio svelando i retroscena del loro divorzio e sottolineando che essi non sarebbero stati causati da un tradimento (Gates aveva già tradito Melinda in passato, ma i due avevano trovato il modo di superare la cosa).

“Credo nel perdono, perciò pensavo che avessimo risolto quella faccenda. Non è stato un momento e non è successo qualcosa di specifico. Sono solo arrivata a un punto in cui ne ho avuto abbastanza e ho capito che non era salutare per me e non potevo fidarmi di quello che avevamo”, ha dichiarato l’imprenditrice a CBS Morning.

Bill Gates Melinda French

Melinda French: il divorzio da Bill Gates

La lunga e proficua unione tra Melinda French e Bill Gates è naufragata in uno dei divorzi più costosi del mondo (nel 2021). Per la prima volta l’ex moglie dell’imprenditore multimilionario ha rivelato alcuni retroscena sulla fine dell’unione, che a suo dire le avrebbe provocato grande sofferenza:

“Ci sono stati giorni in cui ho pianto tantissimo, giorni in cui ero letteralmente sdraiata sul pavimento o sul tappeto, pensando: “Come può essere successo? Come farò a rialzarmi? Come farò ad andare avanti?”. E giorni in cui ero arrabbiata”, ha confessato Melinda a CBS Morning.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG