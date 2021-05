Bill Gates e Melinda French mettono la parola fine alla loro lunga storia d’amore. Dopo 27 anni di matrimonio, la coppia è scoppiata e farlo sapere è lo stesso imprenditore e confondatore di Microsoft tramite un post pubblicato su twitter che ha ricevuto oltre 75.000 likes.

Queste le parole di Gates:

Dopo molte riflessioni e molto lavoro sulla nostra relazione, abbiamo deciso chiudere il nostro matrimonio. Negli ultimi 27 anni abbiamo cresciuto tre bambini incredibili. Abbiamo costruito una fondazione che lavora in tutto il mondo per consentire a tutte le persone di avere una vita sana e produttiva. Abbiamo continuato a condividere la convinzione in quella missione e continueremo a lavorare insieme alla fondazione ma crediamo di non poter più crescere insieme come coppia in questa fase della nostra vita.

Il riferimento è alla Fondazione “Bill & Melinda Gates“ (con beni di oltre 50 miliardi di dollari) che si è dedicata a diverse cause umanitarie. Dalla lotta alla povertà, all’assistenza sanitaria, le cure per debellare l’AIDS in Africa. Inoltre, hanno avuto la possibilità di agevolare sussidi per l’istruzione e l’avanzamento tecnologico nei paesi più poveri.

Nell’arco di questo anno e poco più di pandemia, Bill e Melinda non sono mai rimasti con le mani in mano. Hanno annunciato un fondo da 250 milioni di dollari (precedentemente un altro da 1 miliardo e mezzo di dollari) devoluti alla lotta contro il COVID.

Nonostante la fine della storia, come sottolineato da Gates, la coppia continuerà nell’operazione benefica della foundation.

Bill Gates e la sua ormai ex moglie infine chiedono “spazio e privacy per la nostra famiglia mentre iniziamo a navigare questa nuova vita“.

Si erano conosciuti nel 1987 ad un evento a New York, dopo 7 anni di fidanzamento. Il 1° gennaio 1994 avevano deciso di convolare a nozze alle Hawaii. Dalla loro storia sono nati 3 figli: Jennifer, Rory e Phoebe.