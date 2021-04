Kathryn Mayorga avrebbe chiesto a Cristiano Ronaldo un risarcimento record da 56,5 milioni di sterline, equivalenti a quasi 65 milioni di euro. Si tratta della somma riguardante la vicenda del presunto stupro che avrebbe avuto luogo nel 2009 a Las Vegas. Il fuoriclasse portoghese ha sempre negato le accuse.

A divulgarlo il quotidiano britannico Daily Mirror. Il tabloid parla del ritorno alla ribalta della ragazza. Il tutto avviene con una richiesta danni equivalente a poco più di due anni di compenso che Cristiano Ronaldo prende alla Juve.

Nello specifico, l’ex modella avrebbe fatto richiesta di 18 milioni di sterline. Si tratta di una somma pari a 20,6 milioni di euro, a causa del “dolore e la sofferenza” provati in passato. Si devono aggiungere altrettanti per quelli futuri e altri 18 milioni di sterline per “danni punitivi“. A questo si dovrebbero sommare le spese – tra cui quelle legali – per 2,5 milioni di, tanto da portare l’ammontare totale a 56,5 milioni di sterline.

Nel 2010 l’ex modella aveva firmato un patto di riservatezza con i legali di Ronaldo per non divulgare nulla sui fatti in cambio di 375 mila dollari. Tre anni fa, tuttavia, la donna ha intentato una causa civile a Las Vegas, dichiarando di essere stata mentalmente incapace quando ha detto di sì all’accordo e di aver posto la firma sotto costrizione, contribuendo così a riaprire il caso.

Alla causa è seguita, l’anno scorso, una nuova richiesta di indennizzo da 215 mila dollari. Sempre stando al Mirror, gli avvocati di Mayorga hanno stilato un elenco di oltre 60 testimoni. Nell’elenco ci sarebbero, tra gli altri, tre agenti di polizia che hanno indagato sulla denuncia originale, Andrea Agnelli (presidente della Juventus) e l’agente di Ronaldo, Jorge Mendes.

Intanto Cristiano Ronaldo, che ha sempre negato ogni violenza, ha appena regalato alla compagna Georgina Rodriguez una villa a Madrid del valore di 2,5 milioni di euro. Attualmente l’asso lusitano non sta passando un buon momento alla Juventus.

Foto: account Instagram Cristiano Ronaldo