Secondo il quotidiano portoghese Correio da Manhã, il campione della Juventus Cristiano Ronaldo avrebbe comprato una nuova super villa di lusso a Madrid del valore di due milioni e mezzo di euro. CR7 ha poi regalato la villa a Georgina Rodriguez, la sua fidanzata.

Georgina Rodriguez è la modella spagnola al fianco da molti anni del fuoriclasse juventino. La donna gestisce una clinica di impianti per capelli proprio nella capitale spagnola.

La notizia ha fatto storcere il naso a molti tifosi della Juventus, che temono a questo punto un passaggio di Cristiano Ronaldo al Real Madrid. Soprattutto nel caso in cui i bianconeri non dovessero riuscire a qualificarsi per la Champions League. In realtà lo stesso presidente del Real Madrid, Florentino Perez, ha allontanato questa ipotesi. Dunque per la coppia si tratterebbe non di un progetto di trasloco, bensì di un investimento immobiliare. Anche se il mega appartamento si trova a pochi passi dall’abitazione nella quale vivevano quando l’uomo militava proprio nei Blancos.

Ultimamente purtroppo le prestazioni di Cristiano Ronaldo non stanno entusiasmando: il portoghese non segna da quattro gare con la maglia della Juventus, ricevendo voti in pagella molto al di sotto della sua media. Proprio la Vecchia Signora, questo il soprannome dei bianconeri, ha dimostrato di dipendere molto dall’asso lusitano. La squadra principale di Torino ha così perso il secondo posto in classifica, complicando la corsa alla Champions League.

Georgina Rodriguez era stata una delle vallette del Festival di Sanremo 2020 con la conduzione di Amadeus, peraltro non convincendo molto i telespettatori. Il suo compagno era seduto in prima fila, ricevendo il saluto del presentatore. Intanto la modella sarà la protagonista di Georgina, un documentario prodotto dalla piattaforma di streaming Netflix nel quale i telespettatori potranno conoscere meglio la sua vita, tra le sue giornate, la maternità, alti e bassi

Foto: account Instagram Cristiano Ronaldo