Daniele De Rossi è guarito dal Covid-19 dopo ben 37 giorni. Ad annunciarlo la moglie Sarah Felberbaum con un post su Instagram che recita appunto “37 giorni dopo“. Nella foto i due sono stretti in un abbraccio che sembrava per i due non arrivare mai.

Nel corso della sua degenza nel nosocomio della Capitale la moglie e attrice gli aveva dedicato i versi del poeta canadese Atticus “I lost my way all the way to you and in you I found my way“. Traduzione: “Ho perso la mia strada fino a te e in te ho trovato la mia strada“. In una secondo momento,di un quadro che appartiene a un ciclo di dipinti diintitolato “A letto. Il bacio” raffigurante due giovani che dormivano assieme. La didascalia recita: “I Miss u, I Miss this”. Ossia, “mi manchi tu, mi manca questo“. Già un paio di anni fa la moglie