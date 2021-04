Gilles Rocca: la fidanzata Miriam ha eliminato le foto di coppia da Instagram? La verità

Gilles Rocca è coinvolto in un giallo a tinte choc. Si parla del concorrente più discusso di questa quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi. Discusso sopratuttto dopo la puntata del reality show andata in onda ieri, dove si è consumata una prova ricompensa a coppie che prevedeva un bacio in apnea. La coppia che resisteva di più, aveva diritto ad un premio: un piatto di pasta al sugo. La prova è stata vinta da Matteo Diamante e Vera Gemma per la cronaca, ma andiamo per ordine.

Gilles è in coppia con Francesca Lodo, al momento dell’inizio della prova Gilles ha immediatamente fermato tutto rifiutandosi di fare la prova con la naufraga: “La prova non la faccio perché non me la sento” suscitando persino la reazione incredula e scocciata di Ilary Blasi che si accascia per terra. Sui social Gilles è stato molto criticato per questa scelta e per la conseguenza che ha portato. Per Francesca Lodo infatti non c’è stata possibilità di giocare con un altro naufrago.

Chiaramente la scelta può essere indirizzata ad un motivo: Gilles, essendo molto innamorato della sua fidanzata Miriam Galanti, preferisce non provocare nessuna probabile reazione negativa in lei. Per questo Gilles ha pensato bene di non far nascere una situazione che, forse, lo avrebbe messo in crisi, evitando di partecipare al gioco. Ilary Blasi da studio si è sfogata con Rocca ed ha sottolineato che, comunque, Gilles aveva detto di non avere nessun tipo di problema con Miriam. Gilles risponde che non avendo “integrità mentale”, in questo momento ha preferito non fare nulla.

Gilles Rocca assente nel profilo instagram della fidanzata Miriam

I più curiosi sui social sono andati a sondare nel profilo instagram di Miriam Galanti, futura moglie di Gilles (come affermato da lui). Viene fuori che la ragazza non ha nessuna foto in compagnia del suo fidanzato. Alcuni utenti di twitter hanno ipotizzato che Miriam ha cancellato tutte le foto con Gilles, lasciando solo quelle tratte dagli shooting fotografici, forse per delusione degli atteggiamenti del concorrente. Altri sostengono che in realtà Miriam non ha mai caricato delle foto con Gilles sul suo instagram solo ed esclusivamente per un fatto professionale e non personale, ragion per cui non ci sarebbe nessuna preoccupazione su possibili reazioni. Il giallo si infittisce!