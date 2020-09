Gilles Rocca: Instagram, età, foto, Sanremo

Di Claudia Cabrini sabato 19 settembre 2020

Vita privata, curiosità, Gossip su Gilles Rocca

Chi è Gilles Rocca, prossimo concorrente di Ballando Con Le Stelle affidato per l'occasione alla maestra di ballo Lucrezia Lando? Nato a Roma il 12 gennaio 1983, Gilles Rocca è un microfonista, ma anche attore e regista italiano divenuto particolarmente famoso in rete a seguito della fatidica litigata Sanremese avvenuta tra Morgan e Bugo. Ma partiamo dal principio. Anche seguitissimo sui Social Network e in particolar modo Instagram, dove lo potete trovare come @roccagilles e dove al momento ha quasi raggiunto quota 23.000 followers, Gilles è anche un ex calciatore. Ha giocato nella Primavera della Lazio prima di indossare la maglia del Frosinone. Ha purtroppo dovuto abbandonare la carriera da calciatore a causa di un grave infortunio, proseguendo così dedicandosi interamente al mondo dello spettacolo e coltivando un'altra sua grande passione; quella per la recitazione.

Già dal 2005, vediamo Gilles Rocca apparire in diverse serie televisive come Don Matteo, RIS e Distretto di Polizia, soltanto prima di debuttare sul grande schermo con il film di Marco Grossi Solo Tre Ore. Altro appuntamento al Cinema per Gilles nel 2014, quando il ragazzo è stato scelto da Marco Risi per il film Tre Tocchi. Appassionato di cinema in genere, Gilles ha voluto sperimentare anche dietro la macchina da presa, con la regia di un docufilm scritto e ideato da lui e incentrato su di una malattia particolare, quella della distrofia muscolare - docufilm vincitore del premio Tulipani di Seta Nera, nientemeno che uno dei riconoscimenti più prestigiosi per i nuovi registi in Italia.

Ci risulta che al momento Gilles sia fidanzato. Sul suo profilo Instagram condivide soprattutto scatti inerenti al suo lavoro e ai suoi allenamenti in palestra, altra sua grande passione. Il suo lavoro di fonico l'ha fatto diventare famoso poiché 'paparazzato' da uno spettatore dell'ultimo Festival di Sanremo mentre, sul Palco dell'Ariston, interveniva nel litigio di Morgan e Bugo. La foto che gli è stata scattata proprio in quel contesto è diventata virale sui social, e come raccontato dallo stesso Gilles in una lunga intervista, in una notte il suo profilo Instagram ha ottenuto migliaia di contatti passando da 3000 a 11.000 followers in poche ore.

Il suo lavoro di fonico lo appassiona particolarmente. Come raccontato dallo stesso Gilles infatti, è da ben 19 anni che il giovane presenzia dietro le quinte del Festival di Sanremo gestendo gli strumenti musicali dell'orchestra e degli ospiti che calcano il palco. La sua passione per il mondo più 'tecnico' dello spettacolo pare nasca sin da bambino, grazie anche al papà, che ancora oggi è proprietario di una ditta che gestisce e segue alcuni tra i più importanti eventi di musica e spettacolo nel paese. Ora non ci resta che vedere come se la caverà anche a passo di danza!