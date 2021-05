Questa volta Morgan non fa parlare per le sue uscite, ma c’è un fatto che lo coinvolge e non è sicuramente piacevole. Succede che il 1° maggio scorso l’artista si trovava in giro per Milano a scorrazzare con il suo monopattino, di ritorno da una sessione di prove con i Bluvertigo, la sua storica band che presto tornerà con un nuovo lavoro discografico.

Ahi lui, Morgan si è ritrovato improvvisamente a terra dopo che un tombino sconnesso per la strada lo ha fatto sobbalzare e cadere rovinosamente per terra. Una caduta che gli ha provocato la rottura di due costole come dà notizia il sito Mow (Men on Wheels).

Il cantautore, evidentemente dolorante per l’accaduto, ha preso in mano il suo smartphone ed ha pensato di chiedere un aiuto tramite i social. Clubhouse è uno degli ultimi nati in questo universo, una piattaforma che consente di poter comunicare direttamente solo con i messaggi vocali . Ed è proprio su Clubhouse che Morgan avrebbe aperto una room (una stanza virtuale dove interagire con chi vi partecipa) nominandola “Cercasi ortopedico a Milano“.

Gli è stato prescritto un periodo di riposo, ma si sa, Morgan non ama restare fermo a guardare. Approfittando del social e degli ascoltatori ha dedicato una serata alle canzoni di Umberto Bindi.

Non è la prima volta che il cantante e il suo monopattino ‘fanno notizia’. Durante il lockdown improvvisò un flashmob per le strade del capoluogo lombardo. Alcune sue fan lo fermarono dai loro balconi invitandolo a cantare la strofa modificata del brano Sincero che lui e Bugo portarono a Sanremo nel 2020 e che costò la squalifica.

Sul suo profilo Instagram nessun accenno sull’accaduto, poche ore fa ha postato un video in cui canta un brano dell’indimenticato Luigi Tenco. Con l’intraprendenza di Morgan, nemmeno la disavventura riesce ad avere la meglio su di lui.