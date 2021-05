Qualche giorno fa vi avevamo parlato del ritorno di fiamma tra Mario Balotelli e Dayane Mello. “Ci vogliamo bene, siamo legati”, aveva confessato la modella brasiliana, senza però chiarire la natura della loro relazione.

Adesso però siamo in grado di immaginare che i due si stiano frequentando. A dimostrarlo il settimanale Chi del direttore Alfonso Signorini. Il giornale rosa ha paparazzato la coppia durante una notte in albergo.

In realtà lo stesso calciatore del Monza ha voluto smorzare subito gli entusiasmi: “Perché pensate subito al sesso?”. Mario Balotelli e Dayane Mello hanno anche cercato di depistare i paparazzi. L’attaccante brianzolo è arrivato in hotel con un amico, ma questi è andato via subito dopo. Successivamente è arrivata Dayane insieme a Enock Barwuah, ma anche lui è andato via in un secondo momento. I due poi entrano nella stessa camera.

Poi Balotelli esplode sui social con una serie di Instagram Stories nelle quali non allude a una nuova storia d’amore:

“Perché Mario Balotelli non può avere un’amica e non può mangiare in compagnia o scherzare o ridere o passare del tempo che voi subito pensate a coppie, sesso, matrimoni?.Ma basta, basta! Lasciatemi fare la mia vita pacata e serena senza venire a rompere con le vostre storie fasulle.”

Balotelli e la Mello hanno avuto una relazione diversi anni fa, poi terminata. Nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip 5 lo sportivo era stato ospite del reality show, guadagnandosi le ire dei social per una battuta di cattivo gusto proprio ai danni dell’ex fidanzata. Il conduttore Alfonso Signorini si scusò successivamente con i telespettatori, dichiarando che non aveva sentito in diretta la battuta incriminata (anche se a molti era sembrato che avesse riso su quella frase). Fu poi lo stesso calciatore a scusarsi sui social con il pubblico.

Foto: account Instagram Mario Balotelli