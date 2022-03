Sophie Turner aspetta il secondo figlio insieme al marito Joe Jonas. Nel 2020 i due hanno avuto la prima figlia, Willa.

Sophie Turner è stata paparazzata da Cosmopolitan per le vie di Los Angeles con un evidente pancino: l’attrice è in attesa di quello che sarà il suo secondo figlio insieme al marito Joe Jonas, padre di sua figlia Willa. I due, da sempre riservati per quanto riguarda la loro vita privata, non hanno annunciato pubblicamente la notizia.

Sophie Turner: il secondo figlio

Un’altra cicogna in arrivo per Sophie Turner e Joe Jonas: la coppia è stata avvistata per le vie di Los Angeles insieme alla figlia Willa, e l’attrice sfoggiava già un evidente pancino. Al momento non sono emerse notizie sulla gravidanza e non è chiaro se la coppia avrà una bambina o un bambino.

I due hanno sempre preferito vivere la loro vita privata nel massimo riserbo. Nel 2019 sono convolati a nozze con una doppia cerimonia che si è svolta a Las Vegas e a Carpentras, in Provenza. Un anno più tardi i due hanno dato il benvenuto alla piccola Willa, che presto sarà una sorella maggiore. Nei prossimi mesi emergeranno ulteriori notizie sulla gravidanza dell’attrice?

