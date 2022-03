Gordon Ramsay ha fatto discutere con alcune frasi in merito alle problematiche che la pandemia ha causato al settore della ristorazione.

Si è scatenata una vera e propria bufera contro lo chef stellato Gordon Ramsay, che intervistato da Radio Times ha detto: “È un periodo difficile, ma almeno il virus è servito a spazzare via la m**da dai locali”, e ancora: “Ci sono state conseguenze devastanti, ma almeno le c**zate sono finite (…) La pandemia ha insegnato a tutti che bisognasse alzare il tiro”.

Gordon Ramsay: la polemica

Un’altra polemica è stata scatenata da Gordon Ramsay: lo chef ha affermato che la pandemia da Coronavirus sarebbe “servita” a far chiudere i ristoranti che “non meritavano” di continuare a lavorare perché “non sarebbero stati all’altezza”. Non è la prima volta che Ramsay scatena polemiche e suscita indignazione: di recente ha anche affermato che la cugina Greca sarebbe stata superiore a quella Italiana.

Lo chef replicherà alla valanga di critiche scatenate dalle sue affermazioni? Al momento sulla questione tutto tace e in tanti sono in attesa di sapere se lo chef si deciderà a replicare e, eventualmente, a fornire le sue scuse (cosa che comunque, in passato, non ha mai fatto).

