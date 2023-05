Vladimir Luxuria ha avuto modo di conoscere Bastian Muller, il nuovo compagno di Ilary Blasi, e ha svelato la sua opinione su di lui.

Da mesi ormai Ilary Blasi è uscita allo scoperto con Bastian Muller, l’imprenditore tedesco con cui ha ritrovato la serenità dopo il suo addio a Francesco Totti. Sul conto dell’imprenditore è intervenuta Vladimir Luxuria, che ha avuto modo di conoscerlo durante una serata evento al Muccassassina.

“Con Ilary Blasi e il simpaticissimo Bastian Müller a Muccassassina ho avuto modo di conoscere una persona affabile e semplice”, ha confessato l’opinionista.

Vladimir Luxuria: la confessione su Bastian Muller

A sorpresa Vladimir Luxuria ha confessato la sua opinione sul conto di Bastian Muller, che ha avuto modo di conoscere durante una serata evento al Muccassassina. Tempo fa l’opinionista – che ha uno splendido rapporto d’amicizia con Ilary Blasi – aveva svelato di aver scherzato con la conduttrice in merito alla sua storia d’amore e di essere solita inviarle messaggi in tedesco proprio per scherzare sulla sua storia d’amore con l’imprenditore.

Ilary al momento ha mantenuto il massimo riserbo sulla sua relazione con Bastian e in tanti si chiedono se emergeranno ulteriori particolari sul suo rapporto con l’imprenditore.

