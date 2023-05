Tra le lacrime Gene Gnocchi ha confessato di aver dovuto lasciare la sua casa a causa dell’alluvione e si è sfogato in diretta tv.

Gene Gnocchi è scoppiato in lacrime a Citofonare Rai2 raccontando la difficile situazione con cui si è trovato a fare i conti insieme alla sua famiglia a seguito della violenta alluvione che ha colpito negli ultimi giorni l’Emilia Romagna. L’attore ha ringraziato pubblicamente sua moglie, ed è scoppiato in lacrime parlando del pericolo corso da lei e dalle sue figlie a causa di quanto accaduto:

“Siamo stati sfollati, devo dire grazie a mia moglie che ha avuto la freddezza di recuperare le bambine e portarle via”, ha detto in preda alla commozione, e ancora: “Una paura pazzesca, di fronte una cosa del genere tu sei nella condizione di dover mettere i salvo i tuoi figli”.

Gene Gnocchi

Gene Gnocchi: l’alluvione

Gene Gnocchi è tra coloro che hanno vissuto in prima persona la devastazione degli ultimi giorni causati dall’alluvione in Emilia Romagna. Il volto tv è intervenuto in collegamento a Citofonare Rai2, e a stento è riuscito a parlare del dramma legato alla sua situazione e a quella dei suoi concittadini.

“Quello che è successo è incredibile. Io ho degli amici di Faenza che hanno perso tutto, hanno perso la casa, l’attività lavorativa e tutte le cose più care che avevano (…) C’è bisogno di tutti, quello che posso dire nella commozione, faccio fatica a parlare, è che attraverso tutti i canali possibili dateci una mano”, ha dichiarato il celebre volto tv trattenendo a stento le sue lacrime di disperazione. Sui social in tanti tra fan, amici e colleghi gli hanno inviato i loro messaggi di solidarietà.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG