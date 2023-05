Giulia De Lellis ha mostrato sui social il look con cui ha sfilato a Cannes 2023, ed è stata travolta da una bufera via social.

Giulia De Lellis ha sfilato sul red carpet di Cannes 2023, ma sui social ha finito per attirare contro di sé le critiche dei leoni da tastiera. In molti infatti hanno trovato che con il suo look l’influencer somigliasse alla fidanzata di Ronaldo, Georgina Rodriguez, e c’è chi le ha scritto:

“Un tentativo mal riuscito di imitare Georgina”, oppure: “Ma perché ai Festival invitato gente che non c’azzecca niente col cinema?”.

Giulia De Lellis: le critiche a Cannes

Giulia De Lellis è tra coloro che hanno sfilato sul red carpet del Festival di Cannes, ma ha finito per attirare contro di sé una vera e propria bufera via social. L’influencer al momento non ha replicato ai commenti degli haters e in tanti, sui social, si chiedono se lo farà.

Nelle ultime settimane l’influencer è tornata a mostrarsi più felice che mai accanto al fidanzato Carlo Gussalli Beretta, e in tanti non vedono l’ora di sapere se prima o poi i due convoleranno a nozze.

