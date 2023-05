All’interno di The Ferragnez 2 sono emersi nuovi particolari sulla presunta crisi tra Chiara Ferragni e Fedez.

Chiara Ferragni e Fedez sono tornati a generare clamore con le rivelazioni e i retroscena presenti all’interno della serie tv a loro dedicata, The Ferragnez. In una delle prime puntate della seconda stagione la coppia, durante una seduta con lo psicoterapeuta, ha avuto un’accesa discussione parlando dei loro periodi di crisi.

“Abbiamo litigato poco, sono andato via di casa una volta sola, abbiamo fatto la pace subito. Abbiamo affrontato anche dei momenti di crisi personale e di coppia”, ha dichiarato il rapper, che ha finito per discutere con sua moglie.

Chiara Ferragni e Fedez: la lite sulla crisi

“Ti avevo detto di non usare la parola crisi. Ti avevo chiesto di non tirare neanche fuori l’argomento”, ha detto Chiara Ferragni bacchettando suo marito Fedez nello studio del loro psicoterapeuta.. La discussione tra i due è presto degenerata, e il rapper ha lasciato la stanza affermando di non condividere i modi “aggressivi” usati da sua moglie.

“Ti ho spiegato come l’avrei raccontato, ti ho detto proviamo, la tua risposta è stata “ti ho detto che non devi dire determinate parole“, ma chi sei? Sono molto aggressivo nei toni, a una aggressione rispondo con una aggressione, hai un tono del ca**o”, ha tuonato. In tanti sono curiosi di saperne di più in merito alla presunta crisi della coppia che, dopo il Festival di Sanremo, è sparita per oltre un mese dai social. La verità in merito alla vicenda emergerà grazie alla serie di Prime Video a loro dedicata?

