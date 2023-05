L’influencer Beatrice Valli ha aggiornato i fan dei social dopo che sua figlia, Azzurra, avrebbe ingoiato inavvertitamente un oggetto.

Beatrice Valli e Marco Fantini si sono presi un bello spavento e nelle ultime ore sono stati costretti a portare la figlia Azzurra in ospedale. A seguire la mamma della bambina ha svelato che avesse ingoiato una monetina e che fortunatamente, dopo i dovuti controlli, i medici avrebbero scongiurato un qualsivoglia pericolo per la sua salute.

Beatrice Valli

Beatrice Valli: la figlia in ospedale

Le ultime ore sono state di vero e proprio terrore per la figlia di Beatrice Valli, che ha messo in bocca una monetina e ha reso necessaria la corsa in ospedale da parte dei suoi. A seguire è stata la stessa Beatrice a tranquillizzare i suoi fan affermando:

“Siamo tornati ed eccoci qui. Menomale che la monetina è stata ingoiata ed è andata nell’intestino quindi dovrebbe uscire nei prossimi due giorni. Abbiamo preso un grande spavento”. Azzurra è la terza figlia che l’influencer ha avuto con suo marito, Marco Fantini. Poche settimane fa i due sono diventati genitori anche della loro quarta bambina, Matilda Luce. La famiglia dell’influencer è sempre più numerosa e lei e Marco Fantini sono più felici e uniti che mai.

