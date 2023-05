Attraverso i social Michelle Hunziker ha confessato quale sarebbe stato l’episodio più imbarazzante a lei capitato in pubblico.

Oggi Michelle Hunziker è una delle showgirl più apprezzate della tv, ma lei stessa ha svelato che nel suo passato vi sarebbero state non poche figuracce e attraverso le sue stories via social ha raccontato cosa le sarebbe successo nel bel mezzo di uno spettacolo.

“Stavo facendo a teatro il musical bellissimo per famiglie ‘Tutti insieme appassionatamente’. Un giorno decido prima dello spettacolo di portarmi la schiscetta in camerino e mi ero cucinata una lasagnetta leggera leggera al tonno, quanto era buona, me la sono mangiata anche se era un quarto d’ora prima dell’inizio dello spettacolo. Avevo una fame pazzesca (…) Mangio la lasagnetta, inizia lo spettacolo, è il mio momento, esco e dovevo cantare: ‘La musica sa cosa vuole il cuooooore’. Sull’acuto mi è venuto un rutto. Ragazzi volevo morire”, ha confessato.

Michelle Hunziker

Michelle Hunziker: l’incidente imbarazzante

Michelle Hunziker ha divertito i suoi fan dei social svelando per la prima volta i dettagli e i retroscena di un episodio particolarmente imbarazzante a lei capitato mentre si stava esibendo a teatro. La showgirl ha anche affermato che, in preda all’imbarazzo, si sarebbe scusata con il pubblico e a seguire sarebbe stata rimproverata dal regista dello show:

“Alla fine dello spettacolo penso di non essere mai stata sgridata così tanto da un regista, da Saverio Marconi, numero uno, gli voglio un bene dell’anima. Quella sera mi disse: ‘Tu non devi uscire mai da un personaggio. Maria se rutta sulle montagne non chiede scusa a nessuno’. Non me la scorderò mai”, ha rivelato tra l’ilarità generale del pubblico social.

