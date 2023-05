Chiara Ferragni si è mostrata mentre faceva a vedere a sua figlia Vittoria la sigla di The Ferragnez ed è stata travolta dalle critiche.

Il pubblico social non sembra aver affatto gradito l’ultimo video condiviso da Chiara Ferragni sui social e in cui si vede sua figlia (la piccola Vittoria) guardare estasiata la sigla della serie tv The Ferragnez 2. Sui social in tanti hanno criticato l’influencer per aver “usato” sua figlia per portare ancora una volta l’attenzione generale sulla serie a lei dedicata e, soprattutto, per aver parlato di una questione che al momento sembrerebbe indelicata visto ciò che è accaduto in Emilia Romagna nelle ultime ore a causa del maltempo.

“La gente è piena di problemi specie in questo periodo e tu che promuovi i Ferragnez con in braccio una minore, ma basta cresci un po’ insieme a Fedez”, le ha scritto qualcuno, mentre un altro ha aggiunto: “Ma basta! Sempre la stessa solfa…”

Chiara Ferragni: la figlia e la sigla di The Ferragnez

Ancora una volta Chiara Ferragni è stata travolta dalle critiche social per via di un video la cui protagonista è stata sua figlia, la piccola Vittoria. In tanti hanno trovato indelicato il video realizzato dall’influencer e in molti l’hanno accusata di portare l’attenzione generale sull’uscita della serie The Ferragnez 2, incentrata su di lei e sulla sua famiglia.

Chiara Ferragni replicherà alle polemiche via social? In tanti, tra i suoi fan, sono curiosii di saperne di più.

