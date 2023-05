Secondo un rumor sempre più insistente Belen Rodriguez e suo marito Stefano De Martino starebbero affrontando una nuova e difficile crisi.

Nuova crisi in vista per Belen Rodriguez e Stefano De Martino? L’indiscrezione nelle ultime ore è stata rilanciata in rete dagli esperti di gossip Alessandro Rosica e Deianira Marzano, ma al momento i due diretti interessati non hanno fornito conferme o smentite in merito alla questione.

Belen e Stefano De Martino in crisi: le indiscrezioni

Una nuova crisi in atto per Belen Rodriguez e Stefano De Martino? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente in rete nelle ultime ore e alcuni esperti di gossip si sono detti convinti che la notizia sia certa anche se, al momento, non sono giunte conferme da parte dei due diretti interessati.

Belen e Stefano sono tornati insieme un anno fa, e in più occasioni hanno manifestato il desiderio di vivere la loro relazione con il massimo riserbo e cercando di evitare il clamore (che avevano generato i loro precedenti ritorni di fiamma). In tanti sperano di saperne di più su come stiano veramente le cose per la coppia, che al momento non ha proferito parola in merito alla questione.

