Il rapper Fedez ha svelato perché si è ripreso durante la malattia e quali sarebbero state le sue più grandi paure.

In The Ferragnez 2 sono raccontati alcuni degli episodi più difficili vissuti da Fedez e dalla sua famiglia lo scorso anno e tra questi ovviamente non poteva mancare la diagnosi di cancro e l’intervento subito dal rapper a fine aprile.

Rivedendo la puntata dedicata a quei momenti, il rapper ha dichiarato tra le lacrime: “La mia paura più grande era non essere ricordato dai miei figli”.

Fedez

Fedez in lacrime per The Ferragnez 2

Oggi Fedez sembra aver superato sia fisicamente che psicologicamente i traumi dovuti all’intervento da lui subito un anno fa e, guardando The Ferragnez 2, ha confessato commosso:

“Non lo riguardo spesso perché è un bel pungo allo stomaco. L’ho visto ora e sono ancora più convinto di aver fatto bene ad autoriprendermi con la GoPro. La cosa più banale sarebbe da dire è che l’ho fatto per dare testimonianza ad altri di cosa aspettarsi. Ma la verità è che l’ho fatto principalmente per me”, ha affermato il rapper, che è riuscito a superare quel difficile momento grazie all’appoggio della sua famiglia e a quello di sua moglie, Chiara Ferragni.

