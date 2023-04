Beatrice Valli e Marco Fantini, più felici che mai, hanno annunciato via social la nascita della loro quarta bambina.

Con enorme felicità Beatrice Valli e Marco Fantini hanno annunciato di essere diventati di nuovo genitori: in queste ore è nata la quarta figlia della coppia, Matilda Luce Fantini. I due sono già genitori di Bianca e Azzurra e Beatrice Valli ha un altro figlio, Alessandro, nato dalla sua precedente relazione con Nicolas Bovi. La coppia aveva annunciato a sorpresa l’arrivo di un’altra bimba suscitando lo stupore dei fan via social.

Beatrice Valli: nata la quarta figlia

La famiglia Valli-Fantini si allarga sempre di più: in queste ore la coppia ha annunciato l’arrivo della quarta figlia e in tanti sui social li hanno tempestati con messaggi d’augurio e congratulazioni. Nei mesi scorsi, dopo l’annuncio di gravidanza e il gender reveal party, Marco Fantini non aveva nascosto una punta di delusione perché lui e Alessandro (il figlio maggiore di Beatrice) avrebbero preferito avere un altro maschietto in casa.

“Mi toccano altri anni di Frozen”, aveva scherzato il marito dell’influencer, aggiungendo anche di essere comunque felice per l’arrivo di un’altra principessina nella sua vita. Beatrice Valli ha avuto alcuni problemi di salute durante la gravidanza e, per questo, è stata costretta a trascorrere alcuni mesi a riposo. La coppia ha annunciato il nome della piccola solo dopo il parto e la loro scelta è ricaduta su Matilda Luce Fantini (i due avevano svelato di aver pensato anche a Blu come nome per la bambina).

