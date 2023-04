In queste ore, attraverso i social, Sonia Bruganelli ha smentito i nuovi rumor in merito alla sua presunta crisi col marito.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno smentito personalmente i gossip sulla loro presunta crisi ma, a seguire, qualcuno ha ipotizzato che i due fossero stati costretti a dare una smentita ufficiale per via di alcune questioni economiche relative al complesso iter burocratico che avrebbe potuto seguire le loro pratiche di divorzio. Sulla questione è intervenuta la stessa Sonia Bruganelli, che ancora una volta ha messo a tacere la questione affermando: “Ma smettetela, che ci sono davvero coppie che non possono permettersi di separarsi per questioni economiche”.

Sonia Bruganelli smentisce la crisi con Bonolis

Ancora una volta Sonia Bruganelli ha smentito le voci in merito alla sua presunta crisi con il marito Paolo Bonolis e ha fatto chiarezza una volta per tutte sulla sua situazione con il marito. I due di recente hanno svelato pubblicamente di essere andati a vivere in case separate, ma hanno anche precisato di averlo fatto perché, ora che i loro figli sono cresciuti, preferirebbero godere di maggiori spazi. La coppia è più unita e affiatata che mai e, a quanto pare, non c’è motivo di credere in una presunta crisi tra i due.

