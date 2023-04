Maddalena Corvaglia ha rotto per la prima volta il silenzio sulla sua lite con la grande e storica amica Elisabetta Canalis.

La storica amicizia tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia si è interrotta come un fulmine a ciel sereno e le due, finora, hanno sempre mantenuto il massimo riserbo sulle cause del loro addio. Al Corriere della Sera l’ex velina bionda ha confessato: “Cosa è successo tra noi due? Non lo dirò mai, è stato troppo grave per me. Quando si perde la fiducia, l’amicizia si spezza. Non sono una str…a, però tendo a non fare avvicinare troppo le persone proprio per la paura di vederle andare via.”

Maddalena Corvaglia: la lite con Elisabetta Canalis

Il rapporto tra Maddalena Corvaglia e Elisabetta Canalis a quanto pare si è interrotto nel peggiore dei modi e non sembra esserci possibilità di rivedere le due insieme. L’ex velina bionda ha affermato che quello che sarebbe successo tra lei e la sua storica collega sarebbe stato “troppo grave” e in tanti si chiedono se la Canalis replicherà alle sue parole sul suo conto. Le due non hanno mai parlato apertamente dei motivi del loro alterco ma, secondo alcune voci in circolazione, alla base della lite vi sarebbero stati alcuni interessi di lavoro (le due avevano preso in gestione una palestra a Los Angeles).

