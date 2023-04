Ospite a Verissimo Yari Carrisi ha svelato alcuni retroscena sulla scomparsa di sua sorella, Ylenia Carrisi.

Yari Carrisi ha vissuto con grande dolore la scomparsa di sua sorella Ylenia, che era più grande di lui di 3 anni. A Verissimo il figlio di Al Bano e Romina Power ha svelato che avrebbe sperato a lungo di vederla ancora viva mentre oggi non avrebbe più alcuna speranza in tal senso.

“I media ci usavano e ci accusavano di cose inesistenti. Un grande circo. ora sono anestizzato al dolore. Io i primi anni pensavo che lei stesse facendo un viaggio incredibile pesavo potesse essere diventata una sciamana”, ha rivelato Yari, e ancora: “Per molti anni quando mi dicevano che qualcuno era morto pensavo che i parenti erano fortunati a sapere che quella persona fosse morta. noi non sappiamo nulla di Ylenia”.

Yari Carrisi

Yari Carrisi: la scomparsa di Ylenia

Yari Carrisi non ha nascosto il suo enorme dolore per la scomparsa di sua sorella, Ylenia Carrisi, e a Verissimo ha svelato alcuni dettagli su come lui ha vissuto la sparizione della ragazza (dichiarata come morta presunta nel 2014 a seguito delle indagini e delle varie piste seguite nel corso degli anni non hanno mai portato a risultati concreti).

Yari è convinto ormai che sua sorella sia scomparsa mentre sua madre, Romina Power, non si è ancora arresa all’idea di poterla un giorno riabbracciare. “Io non credo alla polizia e non credo sia sbadata troppe ragazze scompaiono in quella città per essere una fatalità”, ha dichiarato la celebre cantante, ospite a Verissimo insieme a suo figlio.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG