Aurora Ramazzotti si è mostrata in intimo a poche settimane dal parto e ha dedicato un toccante messaggio al suo corpo.

Aurora Ramazzotti non ha fatto segreto in passato di aver sofferto per i continui paragoni tra lei e sua madre Michelle Hunziker e per gli insulti riservati al suo aspetto fisico. La figlia della showgirl svizzera avrebbe impiegato anni per imparare ad accettarsi e oggi che è diventata madre del piccolo Cesare ha deciso di dedicare a se stessa e al suo corpo un toccante messaggio via social.

“Quando ero adolescente c’erano giorni in cui immaginavo un mondo senza quel riflesso, passavo ore a cercare di dimenticarmi del mio ed entravo a testa bassa nei bagni per evitare di incrociare quell’immagine. (…) oggi non gioco più a evitare quell’immagine riflessa, oggi passo tanto tempo ad osservarla. Mi racconta vita, mi ricorda dove sono stata e mi permette di immaginare dove andrò. Forse non sarà così per sempre, ma ora più che mai ho imparato ad amarla”, ha scritto.

Aurora Ramazzotti: la dedica al corpo dopo il parto

Aurora Ramazzotti ha scritto un messaggio sui social per celebrare il suo corpo grazie al quale, il 30 marzo scorso, ha avuto suo figlio Cesare. Aurora è più felice e raggiante che mai per l’arrivo del suo primo figlio e, attraverso i social, ha voluto scrivere un messaggio carico di positività e dedicato a questo magico periodo. Nei giorni scorsi Aurora ha raccontato ai fan qualche retroscena sull’arrivo del suo primo figlio e su come, grazie al suo arrivo, siano “nati” anche lei e Goffredo in qualità di “mamma e papà”.

