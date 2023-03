Aurora Ramazzotti e il fidanzato Goffredo Cerza hanno annunciato via social la nascita del loro primo figlio Cesare.

Fiocco azzurro in casa Ramazzotti-Cerza: la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, Aurora Ramazzotti, ha dato alla luce il suo primo bambino, nato dall’amore per lo storico fidanzato Goffredo Cerza. Per Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, più emozionati che mai, si tratta del primo nipote.

Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti: nato il primo figlio

Con enorme gioia Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno annunciato la nascita del loro primo bebè, un maschietto Cesare. I due avevano annunciato la gravidanza con un tenero video sui social dopo che la notizia era già stata fatta trapelare da Chi (il cui direttore, Alfonso Signorini, si è in seguito scusato con Aurora).

In questi mesi la figlia dei due vip ha raccontato attraverso i social alcuni retroscena sulla gravidanza e sul suo ingresso in una nuova casa più grande e pronta ad accogliere lei, Goffredo e il loro bambino. In tanti tra i fan dei social in queste ore stanno facendo le congratulazioni alla coppia e non vedono l’ora di saperne di più sulla maternità di Aurora, che ha finalmente realizzato il sogno di diventare mamma per la prima volta.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG