Al GF Vip Micol Invorvaia ha svelato alcuni inaspettati retroscena sulla coppia formata da sua sorella Clizia e da Paolo Ciavarro.

L’amore procede a gonfie vele per Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia che, a un anno dal loro addio al GF Vip, sono andati a vivere insieme a Roma e hanno avuto un figlio, Gabriele. Micol Incorvaia, sorella della modella e attuale concorrente del GF Vip, ha rotto il silenzio sulla questione confessando al reality show:

“Sono andati a convivere quasi subito dopo il Grande Fratello, ma solo perché c’era il Covid e l’estate. Poi, lei si è trasferita a Roma e subito hanno comprato casa insieme”, e ancora: “Paolo sembra molto giovane fisicamente, infatti non si nota tra di loro la differenza di età; è anche un uomo molto responsabile, proiettato per la famiglia. Si dedica completamente al figlio e alla sua relazione“.

Clizia Incorvaia

Paolo Ciavarro e Clizia: la confessione di Micol

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia hanno fatto sognare con il loro amore i numerosi fan del GF Vip e in appena un anno hanno realizzato il sogno di diventare genitori e acquistare una casa insieme.

La coppia aveva anche annunciato che sarebbe convolata a nozze ma poi, a causa della gravidanza di Clizia, il progetto dei fiori d’arancio è slittato a data da destinarsi. In tanti sono curiosi di sapere cosa riserverà il futuro ai due ex volti del GF Vip e nel frattempo Clizia continua a fare pubblicamente il tifo per sua sorella Micol, che è tra le finaliste della settima edizione del programma.

